11.01.2019, 08:14

В Таллинне агрессивный пьяный мужчина направил на полицейских похожий на оружие предмет

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rus.delfi.ee
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Alarmsõidukid
AlarmsõidukidFoto: Eero Vabamägi

В среду на улице Эрика в Таллинне пьяный мужчина направил на прибывших на вызов полицейских предмет, напоминающий оружие.

Позавчера полиция получила вызов в одной из квартир на улице Эрика в Пыхья-Таллинне, где находился агрессивный мужчина.

Прибывшие на место стражи порядка увидели в подъезде пьяного агрессивного человека, который направил на них газовый пистолет.

69-летний нарушитель спокойствия был доставлен в участок.

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