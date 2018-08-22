В Таллинне 13-летнего подростка на ходу вытолкнули из трамвая, он ударился головой и потерял память

По словам его друга Маркуса, который стал свидетелем случившегося, у остановки Канути по направлению к Горхоллу какие-то молодые парни при помощи аварийного рычага на ходу открыли отрыли двери трамвая, и Сандер выпал.

”Два-три русских”, — вспоминает друг. Падая, Сандер ударился головой о металлическое ограждение. Сандера вытолкнули из трамвая намеренно.

Трамвай продолжил свой путь и остановился на остановке Линнахалль, где Маркус вышел и побежал к другу. ”Он пожаловался, что у него болит палец”, — вспоминает Маркус. После этого Сандер потерял создание и Маркус вызвал скорую.

Сегодня Сандер вернулся домой из больницы. Сам он ничего о случившемся не помнит. Он говорит, что, по мнению врачей, ему крупно повезло и что если бы он упал чуть по-другому, то его повреждения были намного более серьезными. ”Вопрос нескольких сантиметров”, — говорит парень. ”Да, нам очень повезло. Только палец в гипсе”, — вторит его мать.

Руководитель участковых полицейских Кесклиннаского отделения полиции Леа Бяренсон сказала, что сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия и были просмотрены записи камер видеонаблюдения. "Мы выясняем, был ли мальчик вытолкнут из трамвая. Сейчас мы знаем, что в момент, когда мальчик упал, трамвай двигался и еще не подъехал к остановке", — добавила Бяренсон.

Полиция просит всех, кто стал свидетелем происшествия, позвонить на короткий номер тревоги 112, в Кесклиннаское отделение полиции по номеру 612 5488 или написать э-письмо на адрес rauno.rattassep@politsei.ee.