В Таллинн летел чемодан марихуаны. Но ”ошибся” аэропортом в Германии

Во вторник во Франкфурте признали виновным 65-летнего испанца и приговорили к трем с половиной годам тюрьмы. Ему принадлежал чемодан с наркотиками, который был ошибочно послан не в тот аэропорт.

Чемодан с почти 13 кг марихуаны в октябре прошлого года по случайности отправили в Мюнхен вместо Франкфурта. Наркособака учуяла его содержимое, передает Tag24.

Сотрудники таможни, прочитав на табличке имя его владельца, передали эту информацию коллегам из Франкфурта.

За несколько минут до вылета в Таллинн пассажир был снят с рейса и арестован.