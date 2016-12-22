В Таиланде в гостиничном номере нашли мертвым 20-летнего туриста из Эстонии. По словам местного полицейского, самая вероятная причина смерти — передозировка кокаина.

Труп вчера в обед обнаружил работник гостиницы, когда пошел убирать номер. По словам расследующего смерть полицейского, мужчина лежал на полу на боку, передает освещающий смерти иностранцев в Таиланде портал.

По первоначальным данным, молодой человек был мертв уже несколько дней. В номере нашли один килограмм белого порошка, который, по оценке полиции, является кокаином. На столе также нашли маленький комплект весов, ложку, черный кошелек и влажное полотенце. По оценке полиции, нет причины считать, что мужчина умер в результате преступления.

Молодой человек по имени Грегор отправился в расположенную в Районг в районе Таптхонг гостиницу 18 декабря, в прошлое воскресенье. Он должен был выехать вчера, когда его нашли мертвым в гостиничном номере. Очевидно, мужчина умер в тот же день, когда заселился в гостиницу.

Для выяснения причины смерти полиция проведет вскрытие. Найденный на столе порошок также отправили на анализ.