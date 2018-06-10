10.06.2018, 11:22

В субботу в общественном транспорте произошло три инцидента с пожилыми людьми

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rus.delfi.ee
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Lepistiku peatus
Foto: Anna Aurelia Minev

Вчера в общественном транспорте Таллинна произошло два инцидента, в ходе которых пострадали пожилые люди. Еще одно подобное ДТП произошло в Курессааре.

Первое ДТП произошло в 21:07 в троллейбусе на Мустамяэ теэ, на остановке Марья. 88-летняя женщина упала по причине того, что транспорт начал движение. За рулем троллейбуса находилась 54-летняя женщина.

В 23:30 на площади Вабадузе резко затормозил городской автобус. Стоявшая в салоне автобуса 82-летняя женщина упала. Пострадавшая направилась домой, но после вызвала скорую. Медики доставили женщину в больницу.

В 11:25 сообщили о ДТП в Курессааре, на улице Айа. 63-летний мужчина упал по причине того, что транспорт начал движение. За рулем автобуса находился 71-летний мужчина.

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