В субботу полиция усилит наблюдение за движением на шоссе Йыхви-Тарту
В субботу, 18 августа, полицейские патрули будет осуществлять усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения на шоссе Йыхви-Тарту-Валга.
В субботу, 18 августа, полицейские патрули будет осуществлять усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения на шоссе Йыхви-Тарту-Валга.
В начале августа ведомство сообщило о планах увеличить количество патрулей на дорогах из-за большого числа пострадавших и погибших в ДТП в этом году, пишет rus.err.ee.
С начала года в ДТП в Эстонии погибли свыше 50 человек — больше, чем за весь 2017 год.
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