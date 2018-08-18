18.08.2018, 10:50

В субботу полиция усилит наблюдение за движением на шоссе Йыхви-Тарту


rus.delfi.ee
EST
Politsei mõõdab kiirust
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

В субботу, 18 августа, полицейские патрули будет осуществлять усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения на шоссе Йыхви-Тарту-Валга.

В начале августа ведомство сообщило о планах увеличить количество патрулей на дорогах из-за большого числа пострадавших и погибших в ДТП в этом году, пишет rus.err.ee.

С начала года в ДТП в Эстонии погибли свыше 50 человек — больше, чем за весь 2017 год.

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