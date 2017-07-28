В страшном ДТП в Ленинградской области погиб гражданин Эстонии

Смертельная авария произошла минувшим вечером в Выборгском районе Ленинградской области, почти на границе с Курортным районом Петербурга в районе поселка Рощино, сообщает "Водитель Петербурга".

По предварительной информации, 26 июля в 17:05 на 9-м километре дороги Ушково — Гравийное столкнулись встречные ”Форд Фокус” и ВАЗ-2104. За рулём обеих машины были мужчины 1969 года рождения (47 или 48 лет).

Водитель ”четвёрки” скончался от полученных травм. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как выяснил ”Водитель Петербурга”, по версии правоохранительных органов, виновником аварии считается слесарь на ”Фокусе”: он выехал на полосу встречного движения. Водитель ”четвёрки” официально нигде не работал, зато известно, что он гражданин Эстонии.