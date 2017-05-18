В Старом городе посетитель напал на сотрудницу хостеля

Во вторник пьяный 33-летний мужчина напал на сотрудницу хостеля на улице Сауна в Старом гордое Таллинна.

Как сообщает Пыхьяская префекутра, в хостеле на улице Сауна произошел конфликт между посетителем и 26-летней сотрудницей.

Пресс-секретарь прокуратуры сообщил Delfi, что согласно первоначальным данным, посетитель хостеля ударил сотрудницу, в результате чего она упала. К счастью, здоровью девушки вред причинен не был.

Задержанный в качестве подозреваемого 33-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.