29.11.2018, 13:30

В США восемь человек обвиняются в киберпреступлениях на 36 млн долларов — один из них задержан в Эстонии

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rus.delfi.ee
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Küberrünnak
KüberrünnakFoto: Kacper Pempel, Reuters/Scanpix

Федеральный суд в Бруклине предъявил заочные обвинения в киберпреступлениях шестерым гражданам России и двум гражданам Казахстана, сообщила прокуратура Восточного округа Нью-Йорка.

По версии прокуратуры, обвиняемые устраивали аферы в индустрии цифровой рекламы, пишет Meduza. Через две сети они продавали рекламу добросовестным компаниям, фальсифицируя просмотры с помощью автоматизированных программ. Первая сеть принесла обвиняемым более семи миллионов долларов, вторая — более 29 миллионов долларов.

Среди обвиняемых — граждане России Денис Авдеев, Михаил Андреев, Александр Жуков, Александр Исаев, Дмитрий Новиков, Борис Тимохин и граждане Казахстана Сергей Овсянников и Евгений Тимченко. Овсянников уже задержан в Малайзии, Жуков — в Болгарии, а Тимченко — в Эстонии. Остальные обвиняемые пока находятся на свободе.

Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке сообщило, что ”держит ситуацию на контроле”.

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