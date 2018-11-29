В США восемь человек обвиняются в киберпреступлениях на 36 млн долларов — один из них задержан в Эстонии

По версии прокуратуры, обвиняемые устраивали аферы в индустрии цифровой рекламы, пишет Meduza. Через две сети они продавали рекламу добросовестным компаниям, фальсифицируя просмотры с помощью автоматизированных программ. Первая сеть принесла обвиняемым более семи миллионов долларов, вторая — более 29 миллионов долларов.

Среди обвиняемых — граждане России Денис Авдеев, Михаил Андреев, Александр Жуков, Александр Исаев, Дмитрий Новиков, Борис Тимохин и граждане Казахстана Сергей Овсянников и Евгений Тимченко. Овсянников уже задержан в Малайзии, Жуков — в Болгарии, а Тимченко — в Эстонии. Остальные обвиняемые пока находятся на свободе.

Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке сообщило, что ”держит ситуацию на контроле”.