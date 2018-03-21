В США умерла ученица по обмену из Эстонии, причины неизвестны

18 марта в 15:30 по местному времени в Центр тревоги округа Уосатч в штате Юта поступил звонок с сообщением, что ученица из Эстонии Аника Юур, учившаяся в местной школе, обнаружена без признаков жизни. Спасти девочку не удалось.

Согласно сообщению местных органов, причины смерти пока неизвестны. Исключается все связанное с криминалом, также нет оснований для подозрений в суициде, сообщает издание Wasatch Wave.

На портале Go Fund Me началась кампания по сбору средств для того, чтобы привезти тело девочки в Эстонию.