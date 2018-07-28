В Сонда горит завод древесно-стружечных материалов

В ночь на субботу на заводе древесно-стружечных материалов в волости Сонда Ида-Вируского уезда вспыхнул пожар, передает rus.err.ee.



Сообщение о возгорании поступило в Спасательный департамент в 04:17.

Огонь распространялся внутри здания, на крыше и в открытом бункере для хранения стружки.

Ведутся работы по локализации пожара. В них участвуют спасатели из Кивиыли, Кунда, Кохтла-Ярве, Раквере и Йыхви, а также волонтеры из Аасукалда.

С 28 июля на всей территории Эстонской Республики из-за жаркой погоды введен режим повышенной пожароопасности, при котором в лесу и на природе полностью запрещено курить, разводить огонь, использовать гриль и любой вид открытого пламени.