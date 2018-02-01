В случае ДТП не всегда требуется вмешательство полиции

В случае, если произошло ДТП, в котором не было пострадавших и все участники происшествия одинаково понимают ситуацию и пришли к соглашению в том, кто является виновников происшествия, вмешательства полиции в таких случаях не требуется.

Необходимо зафиксировать происшествие, оформить это письменно, если есть возможность, то сделать фото, и обратиться в свою страховую фирму.

Для того, чтобы не спровоцировать этой ситуацией новое ДТП, место происшествия следует сделать хорошо заметным для других участников дорожного движения, то есть включить аварийные сигналы и выставить аварийный знак-треугольник на достаточное расстояние, a также, в зависимости от ситуации, если ДТП произошло в темное время суток, а водителям приходится находиться у автомобиля на проезжей части или обочине, надеть на себя светоотражательный жилет, чтобы сделать себя видимым для приближающихся автомобилей.

В своей практике мы часто встречаемся со случаями, когда вмешательство полиции не требуется, между водителями достигнуто соглашение о причине ДТП, но водители не умеют оформить заявлении о ДТП, и вызывают на место полицию на место происшествия, чего в данной ситуации не требуется. Для этого можно заранее взять бланки заявлений, достаточно, если в автомобиле будет бумага и ручка, а совет о том, как зафиксировать такое ДТП, можно получить по телефону в своей страховой фирме. Если водители не могут сами разобраться в том, кто стал причиной ДТП, то в таком случае следует позвонить в полицию на короткий номер 112 и дождаться патруля.

По статистике за последний год больше всего ДТП происходило по четвергам с 17 до 18 часов, а также по четвергам с 7 до 8 часов утра, по понедельникам с 17 до 18 часов и в пятницу с 15 до 18 часов, то есть ДТП чаще происходят в ситуациях в часы пик, когда дороги достаточно загружены, и не все водители соблюдают Закон о дорожном движении, занимаются сторонними делами за рулем, не держат достаточной дистанции между автомобилями. Поэтому для обеспечения как своей безопасности, так и других участников дорожного движения, следует соблюдать закон о дорожном движении, заблаговременно показывать сигналы перед совершением маневра, не выезжать на загруженные перекрестки, что создает дополнительные пробки, и не совершать резкие и необдуманные маневры.