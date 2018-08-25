В Силламяэском парке 13-16-летние девочки выясняли отношения. Открыто уголовное производство

По сообщении полиции, открыто производство о тяжелом нарушении общественного порядка, в рамках которого выяснится степень вины всех трех участниц потасовки, обстоятельства и причины произошедшего. При этом пока там подчеркивают, что это не было массовой дракой — участвовали только три девушки.

Между тем, силламяэский новостной портал molodoi.ee сообщает, что драка с участием невосершеннолетних в парке Силламяэ была именно массовой — отношения, по данным портала, выясняли в общей сложности не менее 30 человек.

”По словам очевидцев, в драке участвовали девушки в возрасте от 13 лет из города Силламяэ и Нарвы, — пишет molodoi.ee. — Общее количество участников драки не менее 30 человек. Сначала девушки разговаривали на повышенных тонах, затем крики перешли в агрессивную стадию и началась драку. По одним данным, девушки таким образом занимались разделом территории, по другим — массовая драка произошла из-за оскорбления”.

Один из комментаторов новости на molodoi.ee, возможно, являвшийся свидетелем произошедшего, пишет, что, увидев подъезжающую полицию, большая часть участниц стачки разбежалась.

Комментаторы также обращают внимание на то, что на вызов прибыл всего один наряд полиции, а кроме того звучит неподтвержденная информация о том, что непосредственно в драке участвовало 14 девочек, а среди наблюдателей были и парни. Причиной драки комментирующие, о степени посвященности которых судить невозможно, называют в основном личный конфликт.