В Силламяэ в ДТП погибла велосипедистка

Вчера в ДТП пострадали четыре человека и погиб один. За рулем задержали восемь употреблявших алкоголь водителей моторных транспортных средств.

В 9:30 произошло ДТП в Маарду на улице Ринги, где управлявшая автомобилем Ford Mondeo 40-летняя женщина повернула с главной дороги на боковую, где столкнулась с ехавшим на велосипеде 83-летним мужчиной, который упал. Велосипедиста доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 9:30 произошло ДТП в Силламяэ на улице Румянцева, где ехавшая на велосипеде женщина, личность которой пока не установлена, не уступила дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю Seat Arosa, которым управляла 42-летняя женщина. В результате столкновения велосипедистка получила травмы и была доставлена в Ида-Вирускую центральную больницу. Женщина умерла в больнице.

В 14:05 произошло ДТП в Пярну на регулируемом светофорами перекрестке Таллинна маантеэ и Яннсени-Ряэма, где из-за возможного нарушения здоровья 65-летний мужчина на автомобиле Volvo S60 выехал на островок безопасности посреди проезжей части и врезался в столб светофора. Приехавшая на место происшествия скорая помощь доставила водителя в Пярнускую больницу на осмотр.

В 16:03 произошло ДТП в Таллинне на Мустакиви теэ, где, по первоначальным данным, управлявшая автомобилем Honda CRV 33-летняя женщина совершила поворот налево и не пропустила двигавшийся в противоположном направлении прямо автомобиль Nissan X-Trail, которым управлял 69-летний мужчина. В результате столкновения автомобиль Honda CRV перевернулся на бок и врезался в стоявший автомобиль Citroen C4, которым управляла 30-летняя женщина. Водителей Honda и Citroen доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.