В Силламяэ в ДТП погибла 82-летняя велосипедистка

Вчера, 30 августа, около 9:30 в Силламяэ произошло ДТП, в котором столкнулись автомобиль и велосипед. Получившую повреждения 82-летнюю велосипедистку доставили в больницу, где женщина скончалась вечером того же дня, сообщает Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны.

ДТП произошло на перекрестке шоссе Таллинн-Нарва и ул. Румянцева. Велосипедистка свернула с тротуара на главную дорогу и получила удар от автомобиля Seat, за рулем которого была 42-летняя женщина. Велосипед выехал на проезжую часть в месте, где есть нерегулируемый переход через шоссе. Но на данный момент неизвестно, хотела ли велосипедистка пересечь дорогу либо продолжить поездку по шоссе.

Оперативный руководитель Идаской префектуры Йоэль Алла выражает соболезнования близкой погибшей женщины.

"Напоминаю всем велосипедистам, что при совершении маневра или пересечении проезжей части следует убедиться в том, что это безопасно. Пересекая проезжую часть на велосипеде, не спешиваясь, надо учесть, что преимущество имеет в этом случае водитель. Для того, чтобы получить преимущество, велосипедисту следует спешиться. Ни в коем случае нельзя пересекать проезжую часть резко, не убедившись в том, что водитель вас заметил и уступает вам дорогу", — сказал Йоэль Алла.

На велосипедистке не было шлема. Водитель автомобиля была трезва и у нее есть право на управление автомобилем. Для выяснения всех подробных обстоятельств ДТП начато уголовное делопроизводство на основании статьи Пенитенциарного кодекса о нарушении требований безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Делопроизводство ведет Идаская префектура, ведением делопроизводства руководит Вируская окружная прокуратура.

В 2017 году на дорогах Эстонии погибло 34 человек, вчерашний случай был в этом году первым ДТП, которое закончилось смертью велосипедиста. В прошлом году в ДТП погибло пятеро велосипедистов.

Также вчера в ДТП пострадали четыре человека. За рулем задержали восемь употреблявших алкоголь водителей моторных транспортных средств.

В 9:30 произошло ДТП в Маарду на улице Ринги, где управлявшая автомобилем Ford Mondeo 40-летняя женщина повернула с главной дороги на боковую, где столкнулась с ехавшим на велосипеде 83-летним мужчиной, который упал. Велосипедиста доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 14:05 произошло ДТП в Пярну на регулируемом светофорами перекрестке Таллинна маантеэ и Яннсени-Ряэма, где из-за возможного нарушения здоровья 65-летний мужчина на автомобиле Volvo S60 выехал на островок безопасности посреди проезжей части и врезался в столб светофора. Приехавшая на место происшествия скорая помощь доставила водителя в Пярнускую больницу на осмотр.

В 16:03 произошло ДТП в Таллинне на Мустакиви теэ, где, по первоначальным данным, управлявшая автомобилем Honda CRV 33-летняя женщина совершила поворот налево и не пропустила двигавшийся в противоположном направлении прямо автомобиль Nissan X-Trail, которым управлял 69-летний мужчина. В результате столкновения автомобиль Honda CRV перевернулся на бок и врезался в стоявший автомобиль Citroen C4, которым управляла 30-летняя женщина. Водителей Honda и Citroen доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.