В Силламяэ спасли застрявшую на льдине в море косулю

В Силламяэском порту среди расколотого судами льда оказалась в ловушке на льдине косуля, которая пыталась убежать от спасателей. Жизнь животного смогли спасти.

15 февраля в 10:17 спасателей вызвали на помощь в Силламяэский порт, где на льдине среди расколотого судами льда оказалась в ловушке косуля.

Спасателям не удавалось поймать животное, потому что косуля прыгала в воду и потом опять на лед, убегая от спасателей, и ситуация стала опасной, сообщила пресс-секретарь Идаского спасательного центра Мари Ребане.

В 11:12 из порта отправили на помощь буксир, и с его помощью спасатели поймали животное. На берегу проверили, что у животного видимых повреждений нет, и в 12:13 спасатели выпустили косулю обратно на природу.