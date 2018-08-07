В Силламяэ обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти

Тело 57-летнего мужчины с признаками насилия было найдено вечером 6 августа в квартире на улице Калда, сообщила во вторник пресс-служба Идаской префектуры.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, если это стало причиной смерти.

Точные обстоятельства выяснятся в ходе уголовного следствия.