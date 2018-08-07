07.08.2018, 10:16

В Силламяэ обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти


rus.delfi.ee
EST 3
Küünal kalmistul
KüünalFoto: Argo Ingver

Вечером в понедельник в Силламяэ был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти, передает rus.err.ee.

Тело 57-летнего мужчины с признаками насилия было найдено вечером 6 августа в квартире на улице Калда, сообщила во вторник пресс-служба Идаской префектуры.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, если это стало причиной смерти.

Точные обстоятельства выяснятся в ходе уголовного следствия.

Читайте также:
Оставить комментарий
Данную статью могут комментировать только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





МНЕНИЕ: Встречи в Нарве — как встреча на Эльбе

07.08.2018
– А ты, случаем, не собираешься в Нарву? У нас тут на днях начнётся серия спектаклей про Яака Йоалу (знаю, что по правилам русской грамматики эта фамилия не склоняется, но мой собеседник — не филолог, так что пишу, как он говорит, — В.И.), очень интересная постановка, и больше её нигде не покажут, так что приезжай — заодно и повидаемся!
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
143,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €

Автобусная фирма: водитель проехал на красный из-за других участников движения

07.08.2018
Представитель автобусной фирмы ATKO сообщил Delfi, что проехавший на красный свет на Нарва мнт в центре Таллинна водитель автобуса написал объяснительную и раскаивается, но говорит, что вынужден был так поступить из-за других участников движения.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


На физиотерапию в год выделяется по 117 евро на человека. На планирование, оценку и координацию — 1110

07.08.2018
На прошлой неделе Delfi и EPL писали, что Департамент социального страхования отказывает 60% ходатайствующих в реабилитации. Большая часть предназначенных на реабилитацию средств ушло на бюрократию, планирование, координацию и оценку, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ