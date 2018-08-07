В Силламяэ обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти
Вечером в понедельник в Силламяэ был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти, передает rus.err.ee.
Вечером в понедельник в Силламяэ был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти, передает rus.err.ee.
Тело 57-летнего мужчины с признаками насилия было найдено вечером 6 августа в квартире на улице Калда, сообщила во вторник пресс-служба Идаской префектуры.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, если это стало причиной смерти.
Точные обстоятельства выяснятся в ходе уголовного следствия.
Kultuuriväärtuste asekantsler
KULTUURIMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 21.08.2018
Projekteerija-tehnik/ insener
NORDIC HOUSES KT OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 23.08.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.