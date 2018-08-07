07.08.2018, 10:16

В Силламяэ обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти


rus.delfi.ee
EST 5
Küünal kalmistul
KüünalFoto: Argo Ingver

Вечером в понедельник в Силламяэ был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти, передает rus.err.ee.

Тело 57-летнего мужчины с признаками насилия было найдено вечером 6 августа в квартире на улице Калда, сообщила во вторник пресс-служба Идаской префектуры.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, если это стало причиной смерти.

Точные обстоятельства выяснятся в ходе уголовного следствия.

Читайте также:
Оставить комментарий
Данную статью могут комментировать только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Будьте острожны! Банда молодых и жестоких грабителей держит в страхе центр Таллинна

07.08.2018
2 августа поздно вечером в полицию поступило сообщение о том, что на Мере пст четыре молодых человека напали на двух мужчин и, применив насилие, отобрали у них мобильный телефон стоимостью 300 евро, две бутылки пива и полпачки сигарет.
Подробнее



ФОТО и ВИДЕО С ДРОНА: Вчерашнюю аварию с летальным исходом в Рапламаа совершила машина Taxify

07.08.2018
Поздним вечером понедельника в Рапламаа произошло тяжкое ДТП, в результате которого скончался 29-летний мужчина, ехавший на легковом автомобиле. 48-летнего водителя фургона, с которым произошло столкновение, доставили в больницу.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Glasglow
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106012001
118,80 €
71,28 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
-15% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
135,15 €
Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
189,- €
-15% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
177,65 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новость! Фитнес-красавица представляет инновацию в сфере фитнеса
«Неспортивная настолько, что неспортивнее и представить себе невозможно, и брюки 44 размера»,– невероятно, но несколько лет тому назад так себя характеризовала фитнес-модель и тренер Паула Фреймане (Paolа Freeman). Но сейчас СМИ называют Паулу фитнес-красавицей, которая своим примером на пути к красивой фигуре смогла вдохновить десятки тысяч человек.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


МНЕНИЕ: Встречи в Нарве — как встреча на Эльбе

07.08.2018
– А ты, случаем, не собираешься в Нарву? У нас тут на днях начнётся серия спектаклей про Яака Йоалу (знаю, что по правилам русской грамматики эта фамилия не склоняется, но мой собеседник — не филолог, так что пишу, как он говорит, — В.И.), очень интересная постановка, и больше её нигде не покажут, так что приезжай — заодно и повидаемся!
Подробнее