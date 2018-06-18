18.06.2018, 08:25

В Силламяэ на автовокзале водитель автобуса сбил пенсионерку и уехал

 (9)
rus.delfi.ee
EST 2
Politseipildid
Pilt on illustreerivFoto: Andres Putting

17 июня, примерно в 16:59 в Силламяэ по причине водителя рейсового автобуса произошла авария, в результате которой пострадала пенсионерка.

ДТП произошло в Силламяэ, рядом с домом по адресу Таллиннское шоссе, 9. По первоначальным данным, 61-летний водитель автобуса DAF выезжал с автовокзала. Как сообщает полиция, водитель не убедился в безопасности маневра и задел шедшую по тротуару 87-летнюю женщину.

Пострадавшую доставили в отделение экстренной медицины для проверки состояния здоровья. Водитель автобуса покинул место ДТП не оповестил полицию о случившемся.

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