В Силламяэ на автовокзале водитель автобуса сбил пенсионерку и уехал

17 июня, примерно в 16:59 в Силламяэ по причине водителя рейсового автобуса произошла авария, в результате которой пострадала пенсионерка.

ДТП произошло в Силламяэ, рядом с домом по адресу Таллиннское шоссе, 9. По первоначальным данным, 61-летний водитель автобуса DAF выезжал с автовокзала. Как сообщает полиция, водитель не убедился в безопасности маневра и задел шедшую по тротуару 87-летнюю женщину.

Пострадавшую доставили в отделение экстренной медицины для проверки состояния здоровья. Водитель автобуса покинул место ДТП не оповестил полицию о случившемся.