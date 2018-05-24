24.05.2018, 17:40

В Силламяэ автомобиль сбил ребенка, полиция ищет очевидцев ДТП

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rus.delfi.ee
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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Pilt on illustreerivFoto: Argo Ingver

22 мая в Силламяэ произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Для выяснения всех обстоятельств происшествия просим связаться с полицией свидетелей ДТП, а также участвовавшего в ДТП водителя, который уехал с места происшествия.


Во вторник около 13.55 в Силламяэ у дома по адресу ул. Ранна, 49, произошло ДТП, когда на 11-летнего мальчика на велосипеде наехал автомобиль. Несколько часов позже мальчик обратился в больницу.

Просим свидетелей ДТП и водителя связаться с Нарвским отделением полиции по номеру 357 6031, по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 612 3000 или э-почте ida.vihje@politsei.ee.

"Дети являются самыми незащищенными участниками дорожного движения и в силу возраста не всегда правильно воспринимают дорожную ситуацию целиком. Поэтому родителям следует еще раз поговорить с детьми на тему безопасности дорожного движения, обговорить поведение, договориться с ребенком о тех правилах, которые он должен соблюдать на дороге. Водители же должны быть предельно внимательными за рулем и не заниматься во время вождения сторонними делами, которые отвлекают от происходящего на дороге. Ведь тех нескольких секунд, во время которых вы просматриваете социальные сети, может не хватить, чтобы отреагировать на неожиданную ситуацию на дороге", — говорит аварийный полицейский патрульной службы Нарвского отделения полиции Райво Волощук.

В этом по всей только в мае этого года в различных ДТП по всех Эстонии пострадало 23 несовершеннолетних, из них 10 велосипедистов в возрасте от 7 по 17 лет, а также четверо пешеходов, из которых двое были на самокатах, а также два юных водителя мотороллера. Остальные пострадавшие являлись пассажирами.

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В Силламяэ автомобиль сбил ребенка, полиция ищет очевидцев ДТП

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