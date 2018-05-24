В Силламяэ автомобиль сбил ребенка, полиция ищет очевидцев ДТП

"Дети являются самыми незащищенными участниками дорожного движения и в силу возраста не всегда правильно воспринимают дорожную ситуацию целиком. Поэтому родителям следует еще раз поговорить с детьми на тему безопасности дорожного движения, обговорить поведение, договориться с ребенком о тех правилах, которые он должен соблюдать на дороге. Водители же должны быть предельно внимательными за рулем и не заниматься во время вождения сторонними делами, которые отвлекают от происходящего на дороге. Ведь тех нескольких секунд, во время которых вы просматриваете социальные сети, может не хватить, чтобы отреагировать на неожиданную ситуацию на дороге", — говорит аварийный полицейский патрульной службы Нарвского отделения полиции Райво Волощук.

В этом по всей только в мае этого года в различных ДТП по всех Эстонии пострадало 23 несовершеннолетних, из них 10 велосипедистов в возрасте от 7 по 17 лет, а также четверо пешеходов, из которых двое были на самокатах, а также два юных водителя мотороллера. Остальные пострадавшие являлись пассажирами.