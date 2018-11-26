В Силламяэ 14-летний юноша стрелял из пневматического пистолета: 13-летняя девушка в больнице

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Tulistamine Foto: Eero Vabamägi

В субботу, 24 ноября, в Силламяэ на улице Кеск в 13-летнюю девушку стреляли из пмневматического пистолета, сообщает rus.err.ee.