В Силламяэ 14-летний юноша стрелял из пневматического пистолета: 13-летняя девушка в больнице(2)
В субботу, 24 ноября, в Силламяэ на улице Кеск в 13-летнюю девушку стреляли из пмневматического пистолета, сообщает rus.err.ee.
В субботу, 24 ноября, в Силламяэ на улице Кеск в 13-летнюю девушку стреляли из пмневматического пистолета, сообщает rus.err.ee.
Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу, передает пресс-служба Идаской префектуры.
Полиция задержала в качестве подозреваемого 14-летнего юношу.
Заведено уголовное дело по статье "Нанесение тяжкого вреда здоровью".
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