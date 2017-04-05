05.04.2017, 14:15

В Шотландии осужденных за убийство уроженцев Эстонии ”раскидали” по разным тюрьмам

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rus.delfi.ee
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В Шотландии осужденных за убийство уроженцев Эстонии ”раскидали” по разным тюрьмам
Aleksandr Podgornõi ja Vladimir Jakovlev

В Шотландии двоих осужденных за убийство заключенных эстонского происхождения перевели из тюрьмы строго режима в другие тюрьмы, поскольку местный криминальный авторитет Цандер Сазерленд, отбывающий там же 13-летнее наказание за торговлю героином, нанял их в качестве телохранителей.

Проживавшие в Шотландии Александр Подгорный и Владимир Яковлев были признаны виновным в том, что избили до смерти попросившего их не шуметь соседа, и получили наказание в виде заключения сроком на 19 лет. Мужчины связали 41-летнего потерпевшего и били его ногами и руками, прыгали по голове и туловищу.

По решению руководства тюрьмы, Подгорный был переведен в тюрьму Грампиан, а Яковлев — в тюрьму Перт.

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