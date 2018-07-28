28.07.2018, 12:58

В Сетумаа водитель вылетел в кювет и скончался. Возмножно, причина — жара

 (24)
дополнено в 13:15
rus.delfi.ee
EST 7
В Сетумаа водитель вылетел в кювет и скончался. Возмножно, причина — жара
Politsei

В Сетумаа водитель вылетел в кювет и скончался. Возмножно, причина - жара. Водитель не был пристегнут.

В волости Сетомаа Выруского уезда в субботу автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево, его водитель погиб, сообщает rus.err.ee.

У погибшего водителя не был пристегнут ремень безопасности, полиция не исключает, что причиной аварии могло стать расстройство здоровья из-за жары, сообщила 28 июля представитель Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.

Сообщение о ДТП на 27-м км шоссе Пылва-Карисилла поступило 28 июля в 09:30.

По первоначальным данным, 68-летний мужчина ехал на Honda Civic в сторону Карисилла, когда на прямом участке трассы автомобиль съехал направо в канаву, столкнулся с водопропускной трубой под примыкающей дорогой, от удара взлетел в воздух и врезался в дерево передней частью.

Не пристегнутый ремнем безопасности водитель получил серьезные травмы и скончался на месте. В автомобиле также находилась его 66-летняя супруга. Женщина была пристегнута ремнем безопасности, скорая помощь доставила ее в больницу.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Когда же полетим напрямую из Таллинна в Минск? Как жителям Эстонии попасть без визы в Беларусь

28.07.2018
24 июля президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ об увеличении до 30 дней срока безвизового пребывания иностранцев в стране. На кого распространяется данная льгота и могут ли ею воспользоваться жители Эстонии, в интервью Delfi рассказал первый секретарь Посольства Республики Беларусь в Эстонской Республике Александр Татаркин.
Подробнее



Яна Тоом не будет баллотироваться в председатели Центристской партии

28.07.2018
В Центристской партии началось выдвижение кандидатов на пост председателя партии. В отличие от позапрошлого года, когда на этот пост претендовали два политика - Юри Ратас и Яна Тоом - на этот раз самым вероятным сценарием является переизбрание нынешнего лидера, поскольку Тоом отказалась от выдвижения своей кандидатуры, передает rus.err.ee.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: ”Клянусь, я не пропустила ни одной помойки!”. Журналист Delfi совершила бутылочный вояж. Каков урожай?

28.07.2018
Конец июля. Самый обычный четверг. Только жара — за 30! Журналист Ольга Привалова не сидит в конторе, не пишет статей, не берет интервью у звезд и политиков. С утра до вечера она правой рукой залезает в помойку ”по самое не хочу”, а левой — тащит мусорный пакет с урожаем. В чем дело? В Delfi не платят зарплаты? У Приваловой ”поехала крыша”? Нет! Это — социально-психологическо-развлекательно-экономическо-журналистский эксперимент над собой, над системой, над прохожими.
Подробнее


Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Jaipur
69,- €
27,60 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Safari
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBZU/61
209,- €
177,65 €

ООН: Лесные пожары в Северном полушарии ускорят глобальное потепление

28.07.2018
Природные пожары, охватившие в июле ряд районов в Северном полушарии Земли, окажут долгосрочное негативное воздействие на климат планеты, передает ТАСС со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию (ВМО), являющуюся специализированным учреждением ООН.
Подробнее



Дорогу в Нарва-Йыэсуу перекрыли для тушения лесного пожара

28.07.2018
В городе Нарва-Йыэсуу Ида-Вируского уезда в пятницу возник лесной пожар на площади 5-6 гектаров, который к настоящему моменту удалось взять под контроль благодаря оперативным действиям спасателей и привлечению вертолета Департамента полиции и погранохраны. Поскольку для тушения пожара происходит забор воды из реки Нарва, водителей просят не пользоваться шоссе между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, передает rus.err.ee.
Подробнее

ФОТО И ВИДЕО: "Ох, красота-то какая! Лепота!" Кровавая луна над Эстонией глазами читателей Delfi

28.07.2018
Во многих странах можно было увидеть "кровавую Луну" — уникальное лунное затмение, которое было самым продолжительным в XXI веке. После восхода Луна стала красно-бурого цвета. Полное затмение длилось целый час и 43 минуты.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО DELFI | Пружины жесткие, завтрак вкусный: Delfi побывал в президентской "резиденции" в Нарве

28.07.2018
Этой осенью впервые в истории Эстонской Республики президент страны целый месяц проживет и проработает не только в своей столичной резиденции, но и в Нарве. Визит, впрочем, разбит на 3 периода: 2 недели в конце августа-начале сентября, и по 1 неделе в октябре и ноябре. Но, помимо самого факта такого визита, многих удивило еще и место, выбранное канцелярией президента для жилья. Это крошечный гостевой дом под названием ”Электра”, находящийся в центре города. По заданию двух редакций я отправился туда, чтобы почувствовать себя в роли важного гостя.
Подробнее