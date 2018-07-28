В Сетумаа водитель вылетел в кювет и скончался. Возмножно, причина - жара. Водитель не был пристегнут.

В волости Сетомаа Выруского уезда в субботу автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево, его водитель погиб, сообщает rus.err.ee.

У погибшего водителя не был пристегнут ремень безопасности, полиция не исключает, что причиной аварии могло стать расстройство здоровья из-за жары, сообщила 28 июля представитель Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.

Сообщение о ДТП на 27-м км шоссе Пылва-Карисилла поступило 28 июля в 09:30.

По первоначальным данным, 68-летний мужчина ехал на Honda Civic в сторону Карисилла, когда на прямом участке трассы автомобиль съехал направо в канаву, столкнулся с водопропускной трубой под примыкающей дорогой, от удара взлетел в воздух и врезался в дерево передней частью.