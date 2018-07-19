В Саку на женщину напал насильник, полиция просит помощи в установлении его личности

По информации полиции вечером, 15 июля, в сакуском парке мужчина 40-50 лет напал на женщину и попытался ее изнасиловать, женщина вырвалась и убежала, насильник скрылся. Полиция просит помочь в установлении его личности.

Информация в полицию поступила от одного из жителей волости, который обратил внимание на тревожное сообщение в местной группе на facebook.

По словам руководителя группы по борьбе с сексуальными преступлениями Пыхьяской префектуры Реймо Райвета, после получения информации следователи нашли и выслушали жертву нападения, и теперь собирают доказательства преступления в рамках уголовного дела, пишет rus.err.ee.

По данным полиции, нападавший плотного телосложения, его рост 175-180 см, у него широкое лицо и большой нос. Мужчина лысый или имеет очень короткие светлые волосы. На нем была синяя рубашка и шорты, с собой у него был черный рюкзак. Одежда у него была испачкана. В момент нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения. Нападавший передвигался на темном велосипеде.

Полиция просит всех, кто что-либо знает об этом инциденте или о нападавшем, сообщить по телефону 53019938.