В Рождество в мирном Нымме беспредельничали вандалы. Бесчинства продолжаются

В Рождество в Нымме орудовала группа вандалов: портила автоматику на воротах частных домов и занималась прочими непортебностями.

Сегодня же пал жертвой и салон красоты на улице Парги.

”Я призываю людей смело оповещать полицию, если ваша собственность повреждена, или же вы можете поделиться информацией о возможных правонарушителях. Подать заявление по интернету — удобно, можете это сделать в удобное для себя время, смотрите как на www.politsei.ee и по возможности добавьте фото. Информация — 6 12 3000, оперативно получите помощь по 112”, — рекомендует руководитель службы превенции и ведения производства Ляэне-Харьюского отделения полиции Эркко Пийримяги.

За последние несколько ночей в полицию поступило уже 11 заявлений об актах вандализма в Нымме на улицах Метса и Парги.