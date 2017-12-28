28.12.2017, 14:30

В Рождество в мирном Нымме беспредельничали вандалы. Бесчинства продолжаются

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комментарий полиции
rus.delfi.ee
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В Рождество в мирном Нымме беспредельничали вандалы. Бесчинства продолжаются
Madis Veltman

В Рождество в Нымме орудовала группа вандалов: портила автоматику на воротах частных домов и занималась прочими непортебностями.

Сегодня же пал жертвой и салон красоты на улице Парги.

”Я призываю людей смело оповещать полицию, если ваша собственность повреждена, или же вы можете поделиться информацией о возможных правонарушителях. Подать заявление по интернету — удобно, можете это сделать в удобное для себя время, смотрите как на www.politsei.ee и по возможности добавьте фото. Информация — 6 12 3000, оперативно получите помощь по 112”, — рекомендует руководитель службы превенции и ведения производства Ляэне-Харьюского отделения полиции Эркко Пийримяги.

За последние несколько ночей в полицию поступило уже 11 заявлений об актах вандализма в Нымме на улицах Метса и Парги.

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