В российской деревне сгорел житель Таллинна

После пожара в малонаселенной деревне Волховского района Ленобласти найдены останки хозяина дома, приехавшего погостить из Эстонии.

Причиной пожара могла стать печь с трещинами, сообщили 47news в правоохранительных органах.

Как стало известно, ранним утром 23 февраля в деревне Телжево загорелся дом. После тушения внутри было найдено сильно обгоревшее тело мужчины. С помощью родственников полицейским удалось выяснить, что погибшему было 54 года, жил он в Таллинне, но при этом был гражданином России. В Телжево ныне усопший бывал наездами, половина сгоревшего дома принадлежала ему.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать состояние печи - она была в трещинах. Два года назад это чуть не привело к пожару, но тогда хозяин смог справиться с огнем самостоятельно. Версию поджога правоохранители рассматривают в последнюю очередь, поскольку в деревне мало жилых домов. К тому же, погибший ни с кем, по словам родственников, не конфликтовал, хотя был не прочь выпить.

Отметим, что по данным из открытых источников, в 1838 году в Телжево проживало 204 человека, а на 2010 год там числилось всего четверо жителей.