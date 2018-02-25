В результате несчастного случая на рабочем месте в Тюри погиб уроженец Украины

На действующем в Тюри предприятии, занимающемся металлообработкой, погиб мужчина, сообщает Õhtuleht.

О несчастном случае стало известно сегодня в 13.45, но произошел он, вероятно, вчера днем. Мужчина, уроженец Украины, был задавлен металлической деталью, весящей примерно одну тонну.

Хотя на место происшествия оперативно прибыли и медики и спасатели, спасти мужчину возможности уже не было. Работники предприятия предполагают, что несчастье произошло вчера днем.