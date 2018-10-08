В результате мошеннической схемы преступники получили в Эстонии, Финляндии и Швеции добра на 150 000 евро

По словам полиции, подозреваемые постепенно знакомились со своими жертвами и под различными предлогами выпытывали у них данные, используемые в мошенничестве с платежными средствами. Например, данные выпытывали в связи с ремонтом, передает Yle Uutiset.

С помощью полученных данных мошенники заказывали мебель, электронику, инструменты, строительные материалы, посуду,бетонные блоки, а также брали кредиты.

В результате мошеннических схем злоумышленники получили большое количество добра, для конфискации которого полиции понадобились грузовики пара прицепов. Часть вещей уже возвращена законным владельцам.

Рассматриваемые преступления было совершены с 2016 по 2017 годы, большая часть которых имела место на юге области Пирканмаа в Финляндии, где полиция и производила конфискацию. Доход от преступлений составил как минимум 150 000 евро.

На время расследования под стражей находились 8 человек. Всего в участии в мошеннической схеме подозреваются 20 человек из Финляндии и Швеции. Расследование проходило при содействии полиции Швеции.