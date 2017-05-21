В результате аварии на шоссе Таллинн-Пярну пострадала женщина

21 мая днем в Рапламаа столкнулись легковушка и грузовик.

Авария произошла около 14:00 в деревне Конувере, на шоссе Таллинн-Пярну-Икла.

По первоначальным данным, управлявшая легковушкой Honda женщина (1947 г.р.) по неустановленной пока причине выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик MAN.

В результате столкновения пострадала водитель Honda. Медики ей оказали первую помощь на месте происшествия, а потом пострадавшую доставили в больницу на медконтроль.

Детали ДТП выясняются, оба водителя были трезвые.