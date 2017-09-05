В ресторане в Куресааре обнаружили пьющего вино взломщика со сломанной ногой

Вчера утром пришедшая на работу уборщица Castello нашла в ресторане взломщика со сломанной ногой, который проводил время, попивая вино. Курьезным образом вломились также в расположенное на той же улице кафе Retro.
Вор сломал ногу, проникая в ресторан.
"Что-то он засунул и себе в сумку, но у нас на камере вся эта его акция хорошо видна", — сказал Saarte Hääl один из владельцев ресторана Велло Лаанеметс.
Материал с камеры отправлен в полицию для производства.
Владелец кафе Retro Сандер Вяэрт признал, что у них вор унес товара на 800 евро, в основном алкоголь.
Подробнее читайте в Saarte Hääl.
Tallinn, Дом, 200 000 EUR
Tallinn, Квартира, 90 000 EUR
Зарегистрированные (1) Анонимные (1)