15.02.2017, 09:35

В ресторане Talleke ja Pullike вновь вспыхнул пожар

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Tulekahju restoranis Talleke & Pullike
Tulekahju restoranis Talleke & PullikeFoto: Delfi lugeja

Вчера вечером в расположенном в столичном районе Ыйсмяэ ресторане Talleke ja Pullike вспыхнул пожар, который тушили около часа.

Сообщение о ожаре в центр тревоги поступило в 19:29. Выяснилось, что возгорание произошло в вентеляционной системе. Посетителей и персонал эвакуировали. Работы по тушению завершились в 20:25.

В этом ресторанее ранее неоднократно происходило возгорание, в частности, в вентеляционной системе.

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