В ресторане Talleke ja Pullike вновь вспыхнул пожар

Вчера вечером в расположенном в столичном районе Ыйсмяэ ресторане Talleke ja Pullike вспыхнул пожар, который тушили около часа.

Сообщение о ожаре в центр тревоги поступило в 19:29. Выяснилось, что возгорание произошло в вентеляционной системе. Посетителей и персонал эвакуировали. Работы по тушению завершились в 20:25.

В этом ресторане ранее неоднократно происходило возгорание, в частности, в вентеляционной системе.