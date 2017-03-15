15.03.2017, 17:10

В развалинах горевшего ночью в Тарту садового домика нашли тело пожилой женщины


rus.delfi.ee
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Kohilas leiti reedel vette kukkunud mehe surnukehaFoto: Anni Õnneleid

Сегодня днем в 14:05 Центр тревоги получил сообщение, что из развалин горевшего ночью в Тарту в районе Пыхья пуйестеэ садового домика идет дым и видны языки пламени. В ходе дополнительных работ по тушению спасатели нашли в развалинах тело погибшей пожилой женщины.

Обстоятельства случившегося выясняет полиция.

15 марта в 1:19 в Центр тревоги сообщили, что в Тарту в районе Пыхья пуйестеэ видны языки пламени. Спасатели выяснили, что там горели садовый домик и гаражный бокс. Работы по тушению закончили в 3:32.

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