В развалинах горевшего ночью в Тарту садового домика нашли тело пожилой женщины

Kohilas leiti reedel vette kukkunud mehe surnukeha Foto: Anni Õnneleid

Сегодня днем в 14:05 Центр тревоги получил сообщение, что из развалин горевшего ночью в Тарту в районе Пыхья пуйестеэ садового домика идет дым и видны языки пламени. В ходе дополнительных работ по тушению спасатели нашли в развалинах тело погибшей пожилой женщины.