В Рапламаа в результате пожара погиб писатель Тийт Сепа

В ночь на понедельник в Марьямаа, в доме на улице Койду произошел пожар, в котором погиб писатель Тийт Сепа.

Сообщение о пожаре в Марьямаа в доме на улице Койду в Центр тревоги поступило около 2:00. Звонивший сообщил, что находится в этом же доме на втором этаже, а первый этаж весь задымлен. Пламени на первом этаже не было, однако, как сказал звонивший, там могут находится люди.

Прибывшие на место происшествия спасатели приступили к поискам в задымленном помещении. В 2:20 они вынесли из помещения одного мужчину и передали его медикам. В 2:27 спасатели вынесли еще одного мужчину 1964 года рождения, однако медикам не удалось спасти его жизнь.

Пожар был локализован в 2:48, а окончательно потушен в 3:30. В квартире загорелся диван, причины возникновения пожара выясняются.

По данным Delfi, погибший в пожаре мужчина — писатель Тийт Сепа.