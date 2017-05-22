22.05.2017, 13:15

В Рапламаа в пожаре погиб мужчина


rus.delfi.ee
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Foto: Anni Õnneleid

В понедельник ночью Центр тревоги получил сообщение о пожаре в доме на улице Койду в Мярьямаа.

Прибывшие на место спасатели в 2.20 вытащили из огня одного потерпевшего и передали его медикам. В 2.27 спасатели обнаружили второго пострадавшего, жизнь которого спасти уже не представлялось возможным.

Пожар был локализован в 2.48 и полностью потушен в 3.30. Выяснилось, что в квартире загорелась кровать. Точные причины пожара пока неясны.

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