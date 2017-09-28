В Рапламаа столкнулись легковушка и грузовик: два человека получили тяжелые травмы

Сегодня около 17 часов Центр тревоги получил сообщение о ДТП в Рапламаа в волости Райккюла в деревне Кео, где столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Пострадали два человека.

ДТП произошло на 6 километре дороги Райккюла-Пяэрду. Автомобиль Renault Clio, который ехал по дороге Койксе-Пурку со стороны Пурку в сторону деревни Тамме, не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге со стороны Пяэрду в сторону Райккюла грузовику Volvo и выехал перед ним.

Управлявший грузовиком 55-летний мужчина не пострадал, и, по его первоначальным показаниям, легковой автомобиль не убедился в безопасности пересечения перекрестка и просто выехал перед ним. Управлявшую легковым автомобилем 23-летнюю женщину и сидевшего рядом с ней 17-летнего молодого человека с тяжелыми травмами доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Как у водителя грузовика, так и у находившихся в автомобиле были пристегнуты ремни безопасности. Водитель грузовика был трезв, возможное опьянение управлявшей легковым автомобилем женщины устанавливается. На обоих участках дороги максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч. Оба участка дороги заасфальтированы, в момент ДТП дорожные условия были хорошие, дождя не было.

Все более точные обстоятельства ДТП выяснят в ходе производства.