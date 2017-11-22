В Рапламаа полицейские застрелили двух агрессивных собак

Полицейские в Рапласком уезде применили служебное оружие против собак, нападавших на крупный рогатый скот.



Об этом вечером во вторник, 21 ноября, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, передает rus.err.ee.

Сообщение о нападении двух агрессивных собак на домашних животных в волости Кехтна поступило во вторник в 17:04.

Отреагировавшие на вызов патрульные полицейские сначала отвели сообщившего о собаках человека на безопасное расстояние, а затем попробовали приблизиться к псам. Однако когда они заметили приближавшихся полицейских, собаки начали агрессивно двигаться в их сторону, после чего стражи порядка применили служебное оружие. Псы умерли от полученных ранений.