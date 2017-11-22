22.11.2017, 09:00

В Рапламаа полицейские застрелили двух агрессивных собак

 (26)
rus.delfi.ee
EST
koer
фото иллюстративноеFoto: erakogu

Полицейские в Рапласком уезде применили служебное оружие против собак, нападавших на крупный рогатый скот.


Об этом вечером во вторник, 21 ноября, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, передает rus.err.ee.

Сообщение о нападении двух агрессивных собак на домашних животных в волости Кехтна поступило во вторник в 17:04.

Отреагировавшие на вызов патрульные полицейские сначала отвели сообщившего о собаках человека на безопасное расстояние, а затем попробовали приблизиться к псам. Однако когда они заметили приближавшихся полицейских, собаки начали агрессивно двигаться в их сторону, после чего стражи порядка применили служебное оружие. Псы умерли от полученных ранений.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии