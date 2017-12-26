В Рапламаа непристегнутый водитель съехал с дороги на территорию хутора

В Рапламаа 29 летний мужчина, не использовавший снаряжение безопасности, съехал с дороги, врезался в дерево и оттуда въехал на территорию хутора.

Вчера около 20:20 в Рапламаа в волости Кохила в деревне Хагери, на 14 километре дороги Кохила-Керну 29-летний мужчина на автомобиле Hyundai Accent съехал с дороги налево.

Автомобиль влетел в растущие в кювете деревья и остановился на территории находящегося слева хутора. Водитель не использовал снаряжение безопасности. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.