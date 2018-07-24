В Рапламаа человек попал под поезд и скончался

Сегодня в 12:25 в деревне Херту в волости Кехтна в Рапламаа под поезд попал мужчина и от полученных травм скончался.
В связи с инцидентом движение поездов нарушено.
Пассажиры и машинист поезда не пострадали.
Сегодня в 12:25 в деревне Херту в волости Кехтна в Рапламаа под поезд попал мужчина и от полученных травм скончался.
В связи с инцидентом движение поездов нарушено.
Пассажиры и машинист поезда не пострадали.
Hooldaja
FRESENIUS MEDICAL CARE ESTONIA OÜ
Tähtaeg: 01.09.2018
Kultuuriväärtuste asekantsler
KULTUURIMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 21.08.2018
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