24.07.2018, 13:30

В Рапламаа человек попал под поезд и скончался

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дополнено в 15:24
rus.delfi.ee
EST 7
Elroni rongid Balti jaamas.
Elroni rongid Balti jaamas.Foto: Priit Simson

Сегодня в 12:25 в деревне Херту в волости Кехтна в Рапламаа под поезд попал мужчина и от полученных травм скончался.

Поезд направлялся из Вильянди в Таллинн. Инцидент произошел в двух километрах от остановки Kaeva в сторону Рапла. По предварительным данным, машинист заметил на железной дороге человека, посигналил и затормозил, но быстро остановить поезд не представлялось возможным.

По словам представителя полиции Рапла Анти Шапкина, точные обстоятельства выясняются. ”Быстро остановить поезд невозможно. Передвигаясь по железной дороге, пешеходам следует убедиться в отсутствии приближающегося поезда”, — сказал он.

В связи с инцидентом движение поездов нарушено.

Пассажиры и машинист поезда не пострадали.

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