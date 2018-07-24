В Рапламаа человек попал под поезд и скончался

Сегодня в 12:25 в деревне Херту в волости Кехтна в Рапламаа под поезд попал мужчина и от полученных травм скончался.

Поезд направлялся из Вильянди в Таллинн. Инцидент произошел в двух километрах от остановки Kaeva в сторону Рапла. По предварительным данным, машинист заметил на железной дороге человека, посигналил и затормозил, но быстро остановить поезд не представлялось возможным.

По словам представителя полиции Рапла Анти Шапкина, точные обстоятельства выясняются. ”Быстро остановить поезд невозможно. Передвигаясь по железной дороге, пешеходам следует убедиться в отсутствии приближающегося поезда”, — сказал он.

В связи с инцидентом движение поездов нарушено.

Пассажиры и машинист поезда не пострадали.