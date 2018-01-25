В Рапламаа автомобиль вылетел с проезжей части в кювет, водитель погиб

Вчера в Рапламаа на обочине проезжей части обнаружили машину, рядом с которой находилось тело погибшего 37-летнего мужчины.

Вчера в 20:04 Центр тревоги получил сообщение о том, что в волости Кехтна, на втором километре шоссе Алети-Ярваканди на обочине дороги находится машина Jeep.

По первоначальным данным, водитель ехал из Ярваканди в сторону Эйдапере, во время движения на отрезке прямой дороги он потерял управление. После этого неустановленным на данный момент причинам водитель съехал с проезжей части на правую обочину, после чего машина перевернулась на крышу.

Водитель — 37-летний мужчина — во время аварии вылетел из машины. Мужчина погиб на месте происшествия.

Полиция установила, что мужчина в машине находился один, он не был пристегнут ремнями безопасности. Состояние здоровья мужчины на момент аварии выяснит экспертиза. По данным полиции, у водителя были водительские права соответствующей категории, резина на машине соответствовала требованиям. На месте аварии дорога была заснеженная.