В Рапламаа автомобиль сбил двух срочников, пребывавших на учениях

На прошлых выходных в Рапламаа под машину попали двое юношей. Выяснилось, что они были срочниками, пребывавшими на учениях.
В прошлую субботу в 16:30 в Рапламаа в деревне Ванамыйза на 59 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла случилось ДТП: автомобиль, двигавшийся со стороны Пярну, сбил шедших по обочине молодых людей. Автомобиль скрылся, по первоначальным данным, это был серый Audi или BMW. 20-летние молодые люди пострадали и были доставлены в Пыхья-Таллиннскую региональную больницу.
Сегодня пресс-секретарь Сил обороны младший лейтенант Таави Лаазик подтвердил, что пострадавшие были военнослужащими.
"В субботу примерно в 16.30 в Рапламаа в деревне Ваймыйза произошло ДТП, совершивший ДТП водитель скрылся с места происшествия. Позже водитель Audi A6, 21-летний мужчина, сам обратился в полицию и был задержан в качестве подозреваемого в воскресенье. Для выяснения всех обстоятельств начато уголовное делопроизводство на основании статьи ”Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, требований движения и эксплуатации транспортных средств по неосторожности”, — прокомментировала младший следователь Раплаского отделения полиции Кристель Проос.
Полиция просит людей, имеющих информацию об этом ДТП либо видевших Audi серого цвета 21 апреля на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, позвонить по номеру 514 0277 или написать по адресу kristel.proos@politsei.ee.