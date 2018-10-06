06.10.2018, 21:53

В Рапламаа автомобиль насмерть сбил женщину, которая шла по дороге

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rus.delfi.ee
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В Рапламаа автомобиль насмерть сбил женщину, которая шла по дороге
Foto: Kaspar Pokk/Kanal 2

В субботу в 19:30 в деревне Раэла в волости Рапла произошла авария: автомобиль сбил идущую по дороге 65-летнюю женщину, в результате чего она скончалась.

По предварительным данным, управляемый 60-летней женщиной автомобиль Volkswagen Polo ехал из Рапла в сторону Кергу. Когда водитель заметила идущего по проезжей части пешехода, было уже поздно и столкновения избежать не удалось.

По данным полиции, управляющая авто женщина была трезва и имеет права соответствующей категории, а у пострадавшей отсутствовал светоотражатель.

Фото носит иллюстративный характер Foto: Kaspar Pokk/Kanal 2

Более точные обстоятельства, в том числе почему женщина шла по проезжей части, выяснит следствие.

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