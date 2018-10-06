В Рапламаа автомобиль насмерть сбил женщину, которая шла по дороге

В субботу в 19:30 в деревне Раэла в волости Рапла произошла авария: автомобиль сбил идущую по дороге 65-летнюю женщину, в результате чего она скончалась.
По предварительным данным, управляемый 60-летней женщиной автомобиль Volkswagen Polo ехал из Рапла в сторону Кергу. Когда водитель заметила идущего по проезжей части пешехода, было уже поздно и столкновения избежать не удалось.
По данным полиции, управляющая авто женщина была трезва и имеет права соответствующей категории, а у пострадавшей отсутствовал светоотражатель.
Более точные обстоятельства, в том числе почему женщина шла по проезжей части, выяснит следствие.