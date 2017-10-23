В Рапла из ювелирного магазина украли украшения на 20 000 евро

20 октября около трех часов ночи неизвестные проникли в ювелирный магазин на Таллиннском шоссе в Рапла и украли различные золотые и серебряные украшения.

В итоге кража причинила магазину ущерб почти на 20 000 евро.

Полиция просит всех, кто 20 октября ночью видел в городе Рапла или его окрестностях подозрительных лиц или водителей, сообщить об этом по номеру 5093948 или написать на jaan.aas@politsei.ee.