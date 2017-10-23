23.10.2017, 13:30

В Раквереском арестном доме заключенный совершил самоподжог

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rus.delfi.ee
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Rahumäe tee 6 arestimaja
Arestimaja. Pilt on antud loole illustreerivFoto: Madis Veltman

В пятницу около 23:05 в Ракевереском арестном доме загорелась камера. В результате случившегося пострадал 46-летний мужчина.

По предварительным данным, мужчина поджег себя, после чего загорелся матрас. Прибывшая на место первой полиция взяла под контроль возгорание, пострадавший был доставлен в больницу. Позже к медикам обратились и двое полицейских, которые после оказания им первой помощи вернулись к работе.

В арестном доме на момент инцидента находились еще семь заключенных. Их доставили в Йыхвиский арестный дом. К субботе все камеры были проветрены и заключенные вернулись обратно.

Обстоятельства случившегося, в том числе какими средствами арестанту удалось совершить самоподжог, выяснит внутреннее расследование.

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